Yonathan Horna, más conocido como Youna, denunció públicamente que ha recibido amenazas de Samahara Lobatón.
A través de su cuenta de Instagram difundió capturas de mensajes y afirmó que la situación ocurrió mientras compartía sus últimos días en Estados Unidos junto a su hija.
El barbero también mostró mensajes en los que Samahara le lanzaba insultos y advertencias legales.
“Oye figureti, a ti nadie te llama. Yo no voy a salir a defenderme, va a ser mi abogado, provecho. Eres un pu* cab** y lo sabes”, se lee en una de las capturas.
En otro mensaje, la exchica reality cuestiona su rol como padre: “Ni como papá sirves, tú no me menciones que ya va tu carta notarial! Atento a tu correo”.
