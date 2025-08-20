Yonathan Horna, más conocido como Youna, denunció públicamente que ha recibido amenazas de Samahara Lobatón.

A través de su cuenta de Instagram difundió capturas de mensajes y afirmó que la situación ocurrió mientras compartía sus últimos días en Estados Unidos junto a su hija.

El barbero también mostró mensajes en los que Samahara le lanzaba insultos y advertencias legales.

“Oye figureti, a ti nadie te llama. Yo no voy a salir a defenderme, va a ser mi abogado, provecho. Eres un pu* cab** y lo sabes” , se lee en una de las capturas.

En otro mensaje, la exchica reality cuestiona su rol como padre: “Ni como papá sirves, tú no me menciones que ya va tu carta notarial! Atento a tu correo”.