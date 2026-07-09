La oferta gastronómica de 352 Gastrobar, ubicado en el hotel INNSiDE Lima Miraflores, se renueva con una carta que pone en valor los ingredientes peruanos y la cocina criolla contemporánea, incorporando influencias nikkei y sabores de distintas regiones del país.

La propuesta busca responder a un público que prioriza experiencias gastronómicas más relajadas, donde la calidad de los insumos, la creatividad y el maridaje ocupan un papel central.

Platos que resaltan la identidad peruana

Entre las nuevas entradas figuran los Baos Amazónicos, inspirados en ingredientes de la Amazonía peruana; la Palta Crocante, que combina frescura y diferentes texturas; y la Causa de Langostinos Furai, una reinterpretación de uno de los platos más representativos de la gastronomía nacional.

En la sección de fondos destacan el Meloso de Mariscos a lo Macho, preparado con mariscos y sazón criolla; el Asado de Tira y Loche, que incorpora este tradicional insumo del norte peruano; y el Lomo Fino Umami, que integra técnicas e influencias de la cocina nikkei.

Para el cierre de la experiencia, la carta incluye postres como la Paleta de Maracumango, elaborada con frutas tropicales, y el Mousse de Chocolate al 70 % de cacao, que resalta la calidad del cacao peruano.

Vinos para acompañar la gastronomía peruana

La renovación gastronómica está acompañada por una selección de vinos provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay y España, diseñada para ofrecer opciones de maridaje con los diferentes platos de la carta.

La propuesta busca que los comensales exploren distintos estilos y orígenes vitivinícolas en un ambiente informal, favoreciendo una experiencia gastronómica accesible y versátil.

Una propuesta alineada con el concepto Lifestyle

La nueva carta forma parte de la propuesta Lifestyle de INNSiDE Lima Miraflores, marca de Meliá Hotels International, que apuesta por integrar gastronomía, cultura urbana y espacios de encuentro para residentes y visitantes.

Según el establecimiento, 352 Gastrobar mantiene una identidad inspirada en la cocina limeña y peruana, incorporando técnicas contemporáneas en un ambiente diseñado para compartir y disfrutar de la experiencia culinaria.