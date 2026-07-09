Borde Pizza Atelier continúa su expansión en la capital con la apertura de su segundo establecimiento, ubicado en Magdalena del Mar, donde se presenta como la primera pizzería artesanal del distrito.

La nueva sede mantiene el concepto que impulsó a la marca en Miraflores: una cocina de inspiración napolitana que apuesta por masas de larga fermentación, ingredientes seleccionados y la cocción en horno artesanal para ofrecer una experiencia gastronómica basada en la técnica y el sabor.

Un espacio inspirado en la cocina artesanal

El nuevo local destaca por una arquitectura de estilo industrial cálido, con ambientes pensados para compartir en un entorno acogedor y contemporáneo.

Además de una cocina de mayor tamaño, el establecimiento incorpora un horno artesanal que se convierte en el eje de la propuesta culinaria. Según la marca, el objetivo es reinterpretar la tradición italiana con una identidad propia.

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Nuevos platos para la sede de Magdalena

Como parte de la inauguración, Borde Pizza Atelier incorporó preparaciones exclusivas para esta nueva etapa.

Entre las novedades figuran el Mac & Cheese 4 Hongos, el Pollo Crocante y la Pizza Napolitana Bolognesa, elaborada con pomodoro de brisket, relish de pimientos y reducción de vino tinto.

Estas propuestas se suman a una carta que combina técnicas artesanales con ingredientes contemporáneos.

Los clásicos de la casa continúan en la carta

El nuevo local también ofrecerá algunos de los platos más representativos de la marca, entre ellos la Lasagna, el Pan Brisket, la Pizza Margarita Carbonara y el Tiramisú de Lúcuma, preparaciones que forman parte de la identidad gastronómica del restaurante.