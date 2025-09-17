El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) declaró oficialmente el segundo domingo de septiembre de cada año como el “Día Nacional del Pan con Chicharrón de Cerdo Peruano”, según lo dispuesto en la Resolución Ministerial N.° 0368-2025-MIDAGRI, publicada en el diario oficial El Peruano.

La medida responde a una propuesta presentada por la Asociación Peruana de Productores de Porcinos (ASOPORCI), que busca rendir homenaje a una de las expresiones más emblemáticas de la gastronomía peruana y, al mismo tiempo, fortalecer la cadena productiva de la carne de cerdo.

De acuerdo con la norma, la conmemoración busca promover el consumo de carne de cerdo peruano, insumo clave en múltiples platos tradicionales, y respaldar a los más de 419 mil productores de porcicultura en el país.

En 2024, la producción de carne de cerdo alcanzó 209 mil toneladas, con Lima, La Libertad, Ica, Arequipa y Huánuco como principales regiones productoras. Midagri subrayó que la iniciativa también beneficiará a sectores vinculados como el turismo, comercio exterior, gastronomía y empleo.

La oficialización permitirá que gobiernos regionales y locales organicen actividades culturales y educativas que difundan la importancia del pan con chicharrón, reconocido mundialmente tras obtener el título en el “Mundial de Desayunos”.

Con esta declaratoria, el Gobierno busca consolidar el consumo del pan con chicharrón y resaltar su papel como símbolo de identidad nacional.

