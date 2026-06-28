El próximo 25 de julio, el Club Cultural Lima, en el distrito de Chorrillos, será sede de Filo Criollo, un festival que reunirá propuestas gastronómicas, espectáculos musicales y actividades culturales en la antesala de las celebraciones por Fiestas Patrias.

El evento, presentado por Inca Kola Zero Azúcar y producido por Filo, proyecta recibir entre 12.000 y 15.000 asistentes, según los organizadores.

Más de 15 restaurantes en un solo espacio

Uno de los principales atractivos será la oferta gastronómica, con la participación de más de 15 restaurantes que ofrecerán platos representativos de la cocina peruana.

Entre los establecimientos confirmados figuran Isolina, El Chinito, Pueblo Viejo, Alegría, Cumpa, Bruto, La Picante, Amankaya, Candelo, La Capitana, Doomo Saltado, Pimentel, Acurruncun, Casa Zúñiga, Chacombo y Kendall Brasa.

Asimismo, los asistentes podrán encontrar postres tradicionales como los picarones Mary, dentro de la propuesta gastronómica del festival.

Música en vivo durante toda la jornada

El programa artístico incluirá presentaciones de Raúl Romero, Melcochita, We The Lion, A.C.O, La Nueva Invasión, Richie Rey, De La Kaye, Funkenstein y Jeddu.

La programación busca reunir artistas de diferentes géneros y generaciones, desde la música criolla y tropical hasta propuestas contemporáneas.

Actividades para toda la familia

Además de la oferta gastronómica y musical, el festival contará con zonas de entretenimiento, juegos, experiencias inmersivas, actividades interactivas y espacios destinados para compartir y generar contenido en redes sociales.

Los organizadores señalaron que la propuesta busca ofrecer una experiencia integral en torno a la cultura peruana y nuevas formas de celebrar la identidad nacional.