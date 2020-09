Posemoscrowte Chagua Payano, congresista de Unión Por el Perú (UPP), deseó la pena de muerte al presidente de la república, Martín Vizcarra, por el presunto delito de traición a la patria. Esto lo dijo cuando intervino en el debate de la vacancia presidencial que se da en el Parlamento.

“Señor Vizcarra, no está presente, pero de hecho está escuchando. Mi voto es por la vacancia y porque se le siga juzgando, que termine en la cárcel por todos sus delitos, peor aún, le deseo la pena de muerte por macrocorrupción y por traición a la patria , después de un juicio justo en un nuevo escenario legal, con una nueva Constitución”, expresó el legislador en la tarde este viernes 18 de setiembre.

Según Chagua Payano, la incapacidad moral del mandatario “está probada” debido a los audios que fueron difundidos, por lo que votará a favor de la vacancia.

Congresista de UPP a Martín Vizcarra: “Le deseo la pena de muerte por traición a la patria” (VIDEO)

“Ya no hay vuelta que dar acá. La incapacidad moral está probada, peor aún, agrégale a eso la cobardía de no querer acá afrontar y aclarar todo lo que ha dicho en esos audios. Toda esa evasión o desviación de la investigación, tratar de manipular la versión o instruir a sus subordinados. Todo esto no se aleja para nada de la última vacancia que se ha realizado, de la última moción de vacancia que finalmente no se concretó porque renunció el presidente Kuczynski producto de macrocorrupción, porque Odebrecht le había pagado en el 2005 y 2006 a sus empresas”, manifestó el congresista.

En su intervención, el parlamentario de Unión Por el Perú también le pidió al legislador de Podemos Perú Daniel Urresti que informe quiénes son los congresistas que presuntamente fueron convencidos para que cambien sus votos.

“Quisiera aprovechar finalmente para exigirle al señor Urresti, quien muchas habla, crítico es, pero a la hora de votar no es congruente con sus acusaciones ni con sus críticas. Quisiera que sea valiente y que hoy aclare por qué supuestamente va a fracasar la vacancia hoy, quiénes son los que han sido comprados, o han sido coimeados bajo la mesa, quienes son los congresistas que hoy día le van a dar la espalda al país y no se corra señor Urresti, dígalo hoy valientemente porque de ello va a depender el futuro de la gobernabilidad en el país. No se puede tener a un presidente que va a tener prácticamente una falta de autoridad moral y va a generar la vergüenza nacional e internacional”, finalizó Posemoscrowte Chagua.

¿Quién es Posemoscrowte Chagua Payano?

Según su hoja de vida del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el congresista de Unión Por el Perú cumplió ocho años de pena privativa de la libertad en el penal Miguel Castro por el presunto delito de rebelión, secuestro y otros. Esto por participar junto a Antauro Humala en el ‘Andahuaylazo’.

Chagya Payano también declaró la sentencia que recibió por el delito de omisión de actos funcionales. Según Ojo Público, la Corte Superior de Huancavelica condenó al también médico por firmar un certificado de defunción si haber realizado una necropsia.

En 2019, el legislador prometió, cuando era candidato etnocacerista, que si llegan al Gobierno iban a aplicar la pena de muerte a traidores a la patria.

“Él (Ollanta Humala) justamente es el primero en ser incluido, porque es uno más de los que recibió las coimas de Odebretch, es uno más que gobernó con la Constitución del 93, pese a haber prometido restaurar la del 79”, dijo en noviembre del año pasado.

Una de sus últimas acciones en el Congreso fue presentar una moción para crear una comisión que investigue el dióxido de cloro como posible tratamiento contra el nuevo coronavirus.

MIRA EN VIVO EL DEBATE EN EL CONGRESO

VIDEO RECOMENDADO

Parlamentaria de UPP llama ‘Shakiros’ a congresistas

Parlamentaria de UPP llama ‘Shakiros’ a congresistas

TE PUEDE INTERESAR:

► ¿En qué horario trabajará el transporte público en Lima y Callao este domingo?

► Karem Roca revela en nuevo audio que Martín Vizcarra tiene un operador en Quellaveco: “Eso ya es un delito” (VIDEO)

► Karem Roca en nuevo audio: “Walter Martos es mi amigo, nadie sabe que yo me reúno con él” (VIDEO)