Los aficionados a los videojuegos tendrán una nueva actividad gratuita en Lima. Metro Gamer Fest 2026 realizará su primera edición los días sábado 19 y domingo 20 de septiembre en San Juan de Lurigancho, con experiencias vinculadas al gaming y la tecnología.

El evento organizado por Supermercados Metro funcionará ambas jornadas desde las 2:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. en su tienda ubicada en la avenida Próceres de la Independencia.

¿Qué habrá en Metro Gamer Fest 2026?

Durante los dos días, los asistentes encontrarán zonas de free play, actividades interactivas, sorteos y espacios donde podrán probar productos y equipos asociados al gaming.

También está anunciada la participación de creadores de contenido, jugadores, invitados y especialistas en videojuegos y tecnología, quienes formarán parte de distintas dinámicas durante el festival.

Entre las marcas anunciadas figuran TCL, ZTE, Lenovo, HP, Xiaomi, Brother, PlayStation y Asus, además de empresas de conectividad como Claro y Win.

Festival busca reunir a la comunidad gamer en Lima Este

La propuesta está dirigida tanto a jugadores habituales como a personas interesadas en conocer nuevas tecnologías y acercarse por primera vez al mundo de los videojuegos.

“Con Metro Gamer Fest reafirmamos nuestra estrategia de fortalecer y diversificar la categoría Electro, en un contexto en el que el gaming y el cómputo vienen consolidándose como segmentos de creciente relevancia dentro del consumo tecnológico”, señaló Luis Vallejos, gerente de Negocio Electrodomésticos de Cencosud.

La primera edición busca convertir temporalmente el espacio comercial en un punto de encuentro en el que los visitantes puedan jugar, participar en dinámicas y conocer equipos tecnológicos.

Perú reúne a 7,8 millones de jugadores

El evento se desarrolla en un contexto de crecimiento de la comunidad vinculada a los videojuegos en el país.

Perú registra alrededor de 7,8 millones de jugadores y se ubica como el quinto mercado gamer de Latinoamérica, de acuerdo con información de Kantar IBOPE Media 2025 difundida el año pasado.

Este crecimiento también ha incrementado el interés comercial por computadoras, accesorios, consolas y otros productos diseñados para videojuegos.

¿Cuándo y dónde será el Metro Gamer Fest?

El Metro Gamer Fest 2026 tendrá lugar el 19 y 20 de septiembre, entre las 2:00 p.m. y las 9:00 p.m., en la tienda Metro de San Juan de Lurigancho ubicada en la avenida Próceres de la Independencia.

La participación ha sido anunciada como gratuita durante ambas jornadas.