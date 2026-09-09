Relajadas y Muy Peligrosas, título con el que llegará al Perú la comedia Spa Weekend, se estrenará en los cines del país este jueves 17 de septiembre de 2026.

La película reúne a Leslie Mann, Anna Faris, Isla Fisher y Michelle Buteau en una historia sobre un grupo de amigas que busca desconectarse de la rutina durante un fin de semana, pero termina enfrentándose a una sucesión de situaciones inesperadas.

La cinta está escrita y dirigida por Jon Lucas y Scott Moore, realizadores vinculados a comedias como Bad Moms.

¿De qué trata Relajadas y Muy Peligrosas?

La historia comienza cuando tres amigas deciden realizar una escapada a un exclusivo spa con la intención de descansar y alejarse temporalmente de sus responsabilidades.

El plan cambia cuando aparece una cuarta amiga, cuya llegada altera por completo la tranquilidad del grupo y desencadena una serie de situaciones caóticas.

Entre secretos, conflictos personales y decisiones cuestionables, el viaje termina convirtiéndose en una experiencia muy distinta a la que habían imaginado. La sinopsis oficial presenta la cinta como una comedia centrada en la amistad y el caos que surge durante esta particular reunión.

Leslie Mann, Anna Faris, Isla Fisher y Michelle Buteau encabezan el reparto

El elenco principal está integrado por Leslie Mann como Jane, Anna Faris como Sophie, Isla Fisher como Mel y Michelle Buteau como Coco.

Las cuatro interpretan a amigas de larga data que intentan reconectar mientras enfrentan sus propias responsabilidades personales, familiares y profesionales.

También participa Adam Demos, quien forma parte del reparto de la producción.

Jon Lucas y Scott Moore vuelven a la comedia

Jon Lucas y Scott Moore asumieron conjuntamente la dirección y el guion de Spa Weekend.

Su nueva película apuesta nuevamente por una comedia coral en la que las relaciones personales, el descontrol y las situaciones incómodas funcionan como motores de la historia.

La cinta fue rodada en Australia y parte de su producción incluso tuvo que detenerse durante varios días debido a condiciones climáticas adversas provocadas por ciclones.

Una escapada entre amigas que termina fuera de control

El argumento utiliza un retiro de bienestar como escenario para enfrentar a sus protagonistas con situaciones que progresivamente se alejan de cualquier idea de descanso.

Jane, Sophie, Coco y Mel llegan al viaje en distintos momentos personales y deben convivir mientras surgen diferencias, recuerdos y situaciones inesperadas.

El resultado es una comedia sobre la amistad adulta, el desgaste de la rutina y la necesidad de recuperar espacios personales, aunque el intento termine convirtiéndose en un completo caos.

¿Cuándo se estrena Relajadas y Muy Peligrosas en Perú?

Relajadas y Muy Peligrosas se estrena en Perú el 17 de septiembre de 2026, de acuerdo con la cartelera publicada por Cinemark Perú.

La película tiene una duración de 1 hora y 37 minutos y ha sido clasificada dentro del género de comedia.