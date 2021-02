El cantante y compositor Richard Cisneros, popularmente conocido como Richard Swing, evitó responder a Correo recibió la vacuna contra la COVID-19 o si fue parte de los ensayos clínicos de la fase tres del laboratorio chino Sinopharm, por lo que apeló a reservarse.

“ Si me he vacunado o no, ese es mi tema y me reservo el derecho a la reserva y discrecionalidad . No trabajo para el Estado y no tengo compromiso de responder a nadie. Déjenme en paz”, indicó a este diario.

Asimismo, el investigado por el Ministerio Público por sus contratos con el Ministerio de Cultura anunció que no iba a dar entrevistas para ningún medio político.

“Estoy muy ocupado en mis estudios y trabajo, alejado de todo y de todos. No me interesa dar una entrevista más a ningún medio político y si no respondo es porque puse un punto final a todo tema político porque descontextualizan todo y sacan lo que responde a sus intereses y no porque sea una respuesta afirmativa”, aseveró.

Como se recuerda, el expresidente Martín Vizcarra reveló que su esposa y su hermano recibieron la “vacuna experimental” de Sinopharm.

“Sobre mi caso le comenté a mi esposa y a mi hermano mayor mi intención de participar en esa fase experimental y ellos decidieron formar parte del mismo proceso . Así fue que el día 2 de octubre recibí la primera dosis, donde se me entregó la cartilla de control del ensayo clínico que hoy les vuelvo a mostrar”, dijo el exmandatario en un video publicado en su cuenta de Facebook.

Asimismo, funcionarios también recibieron la vacuna contra el coronavirus antes que el personal de salud que lucha en primera línea contra la enfermedad respiratoria.

