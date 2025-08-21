Al menos cinco personas perdieron la vida y 36 resultaron heridas este jueves tras la explosión de un camión cargado con explosivos en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en la ciudad de Cali, Colombia, confirmaron las autoridades locales.

“De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el reporte es de cinco personas fallecidas y 36 heridos”, precisó la Alcaldía de Cali mediante un comunicado oficial.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ratificó estas cifras y señaló que lo ocurrido es una “reacción terrorista” del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, frente a las operaciones militares desplegadas en el Cañón del Micay, en el departamento del Cauca.

En respuesta al ataque, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó sobre medidas restrictivas para reforzar la seguridad en la ciudad.

“He hablado con el comandante de la Policía Metropolitana de Cali para asegurar todas las entradas a la ciudad de manera inmediata. Vamos a restringir el tránsito de camiones de más de cuatro toneladas desde hoy a las 7:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. de mañana viernes”, declaró.

El hecho ocurrió en la Carrera Octava, una de las avenidas más transitadas del suroeste colombiano, donde además de la base aérea funcionan establecimientos comerciales.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a personas ensangrentadas en el suelo siendo auxiliadas por equipos de emergencia, así como un camión en llamas, vehículos destruidos y la fachada de un supermercado afectada por la onda expansiva.

AME2480. CALI (COLOMBIA), 21/08/2025.-CALI (COLOMBIA), 21/08/2025.- Integrantes de la Policía inspeccionan la zona del atentado en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez este jueves, en Cali (Colombia). Al menos cinco personas murieron y 36 resultaron heridas por un atentado perpetrado con un camión bomba. EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Como parte de las acciones inmediatas, la Alcaldía anunció una recompensa de hasta 400 millones de pesos (aproximadamente 100.000 dólares) por información que conduzca a la captura de los responsables.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, adelantó que el Gobierno nacional coordinará una respuesta interinstitucional frente a lo sucedido. “Nos reuniremos con las autoridades competentes para diseñar e implementar estrategias contundentes que desmantelen estas redes criminales”, sostuvo.

Asimismo, convocó a la ciudadanía a cerrar filas frente a la violencia: “Convoco a toda la ciudadanía a unirse en esta lucha, porque juntos, con firmeza y resolución, protegeremos nuestra paz y construiremos un futuro sin temor”.