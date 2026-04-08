El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, decidió prolongar en dos semanas el periodo establecido para que Irán avance en un acuerdo destinado a detener el conflicto y garantizar la apertura del estrecho de Ormuz.
El anuncio fue difundido mediante su plataforma Truth Social, poco antes de que venciera el plazo inicial.
De acuerdo con lo señalado por Trump, la extensión del plazo responde a una iniciativa planteada por Pakistán dentro de los esfuerzos diplomáticos para facilitar una negociación entre las partes.
En su pronunciamiento, el presidente estadounidense condicionó la suspensión de operaciones militares a que se asegure el libre tránsito “completa, inmediata y segura” por el estrecho de Ormuz. Añadió que el cese de hostilidades se plantearía bajo un esquema de alto el fuego recíproco durante el tiempo fijado.
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