El presidente estadounidense Donald Trump confirmó el domingo que habló recientemente por teléfono con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien denunció la preparación de una “agresión” por parte de Estados Unidos.

Washington afirma que Maduro encabeza un supuesto cártel de la droga y mantiene desde agosto un operativo antinarcóticos en el Caribe. Entre las fuerzas que desplegadas se encuentra el portaaviones más grande del mundo, lo cual ha aumentado las tensiones con Caracas.

Consultado por periodistas si había hablado con Maduro la semana pasada, como informó el viernes el diario The New York Times, Trump dijo: “No quiero comentar sobre eso, la respuesta es sí”.

“No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, agregó en declaraciones a bordo del Air Force One.

El senador estadounidense Markwayne Mullin afirmó el domingo que Washington había propuesto a Maduro abandonar el país. “Le dimos a Maduro una oportunidad de irse. Le dijimos que podía irse a Rusia o que podía ir a otro país” , declaró a CNN.

Maduro, quien acusa a Trump de usar la lucha antidrogas como pretexto para derrocarlo, aseguró en tanto que Venezuela es un país “indestructible, intocable, invencible”.

Solicitud de ayuda

Según una carta de Maduro divulgada este domingo, Venezuela pidió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ayuda para detener la “agresión” de Estados Unidos.

“Espero contar con sus mejores esfuerzos para contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional”, señala la misiva leída por la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante un comité ministerial de la OPEP realizado virtualmente.

En la carta, Maduro advierte que Estados Unidos pretende derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras más grandes del mundo. Una acción militar desde el norte “pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial”, sostiene.

Aunque Trump no ha amenazado públicamente con usar la fuerza contra Maduro, afirmó en los últimos días que los esfuerzos para detener el narcotráfico venezolano “por tierra” comenzarían “muy pronto”.

Trump advirtió el sábado que el espacio aéreo de Venezuela debería considerarse “cerrado en su totalidad”, una semana después de que Washington emitiera una alerta aérea que pedía a las aerolíneas extremar las precauciones ante el incremento de la actividad militar en la zona.

Venezuela revocó los permisos operativos de seis aerolíneas que suspendieron sus vuelos para acatar la alerta estadounidense y posteriormente tildó los comentarios de Trump como una “amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo”.

La advertencia provocó la suspensión de un programa de vuelos especiales de repatriación para venezolanos deportados de Estados Unidos.

La vicepresidenta anunció un operativo especial ordenado por Maduro “para el retorno de los venezolanos varados en otros países”, además de “facilitar los itinerarios de salida” para quienes deban salir del país.

Los vuelos programados para este fin de semana en el Aeropuerto de Maiquetía, el principal del país, se han completado sin inconvenientes pese al comentario de Trump.

Barcos sospechosos de narcotráfico

Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra una veintena de barcos sospechosos de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico desde principios de septiembre, con saldo de al menos al menos 83 muertos, sin aportar ninguna prueba de que estuvieran siendo utilizados para el narcotráfico.

Venezuela, que califica los ataques en el Caribe como “ejecuciones extrajudicial” y solicitó a la ONU investigar los hechos en septiembre, ahora recibió en el Parlamento a los familiares de las víctimas.