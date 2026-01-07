Delcy Rodríguez anunció la declaración de siete días de duelo nacional por las personas que murieron durante el ataque ejecutado por Estados Unidos el sábado.

La disposición fue comunicada el martes y busca rendir homenaje a las víctimas de ese episodio.

Durante una transmisión por el canal estatal VTV, Rodríguez sostuvo que la decisión responde al sacrificio de quienes perdieron la vida en defensa del país.

“He tomado la decisión de decretar un duelo de siete días en honor y gloria a los jóvenes, mujeres, hombres que murieron, que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro”, expresó.

La funcionaria también manifestó el impacto personal que le generaron los hechos y destacó el significado que, a su juicio, tiene la muerte de estas personas para el país.

“Para ellos nuestro reconocimiento. Me ha perforado el alma, las imágenes de los cuerpos, pero sé que se martirizaron por el valor de esta república”, afirmó.