Irán aseguró este miércoles que está “dispuesta al diálogo” con EE. UU. pero advirtió de que si se ve acorralada “se defenderá y responderá como nunca antes”, según un breve mensaje a través de la cuenta en X de la Misión Permanente del país ante la ONU.

“Irán está dispuesta a un diálogo basado en el respeto y los intereses mutuos, pero si se ve acorralada, ¡se defenderá y responderá como nunca antes!”, indica el comunicado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que ha enviado una flota de barcos a ese país que está lista para “cumplir su misión con rapidez y violencia”, como en Venezuela.

El comunicado agrega que “la última vez que Estados Unidos se embarcó imprudentemente en guerras en Afganistán e Irak, despilfarró más de 7 billones de dólares y perdió más de 7.000 vidas estadounidenses”.

Trump aseguró este miércoles en una publicación en la red social Truth Social que su flota está “lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez”, y con “violencia si es necesario”, y agregó que espera que Irán se siente “pronto” a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo “justo y equitativo” para todas las partes y en el que no haya “armas nucleares”.

Pese a ello, Trump ha mantenido su instrucción de enviar la flota a la región.

Así, el “enorme” contingente de la Armada de Estados Unidos, liderado por el portaaviones nuclear Abraham Lincoln, se dirige a Irán con “rapidez”, “determinación” y “entusiasmo”, y es todavía mayor que el enviado a Venezuela para la operación que acabó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de enero, aseguró Trump en Truth Social.

Considera más probable la guerra que la negociación

El Gobierno iraní señaló el miércoles que considera más probable una confrontación bélica que una negociación con Estados Unidos, tras días de incremento de la tensión entre ambos países por la decisión del presidente Donald Trump de enviar una flota a la zona.

“Consideramos más probable la guerra que la negociación. Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país”, indicó el viceministro iraní de Exteriores Kazem Ghariabadi en un encuentro con prensa extranjera en Teherán.

El diplomático señaló que Irán está preparado para la guerra y para dar una “respuesta contundente a cualquier agresión. En caso de un ataque limitado de Estados Unidos, nuestra respuesta será adecuada”, añadió.

Como ha venido advirtiendo el Gobierno iraní, Ghariabadi indicó que el lugar desde donde provenga un ataque contra Irán o desde donde despeguen cazas estadounidenses para atacar “será un blanco legítimo para nosotros, y no todo el país desde el cual comenzó la ofensiva”.

El viceministro aseguró que EE.UU. “debe cambiar de enfoque y buscar una negociación real” y que si Washington quiere “una negociación cuyo resultado no esté definido previamente, se puede evaluar la opción”.

Afirmó que lo canales de diálogo con Estados Unidos siempre están abiertos pero ahora mismo no hay conversaciones. “EE. UU. ha planteado negociar. Lo importante es el nivel de seriedad que tiene para negociar”, dijo.

En ese sentido, el viceministro señaló que si con el despliegue militar Washington busca “presionarnos para conseguir sus objetivos en las negociaciones, no lo lograrán”.

“Si entramos a una negociación, será con autoridad y una postura firme”, agregó.

El portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln, junto con su grupo de combate, se encuentra en Oriente Medio, según informó este lunes el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), tras el aviso de Trump de enviar una “flota enorme” ante la represión contra las protestas en Irán.

Temor e incertidumbre en Teherán

En las calles de Teherán se mezclan temor e incertidumbre ante una posible intervención militar de Estados Unidos contra la República Islámica, algo que el Gobierno iraní considera probable tras la decisión del presidente Donald Trump de enviar una flota a la zona.

“Tengo familia y dos hijos pequeños, y pues si estoy preocupado por lo que pueda pasar”, dice a EFE Ahmad, un profesor de inglés de 42 años, en la plaza Enghelab (Revolución).

Este vecino de Teherán ha acumulado comida en latas, agua y dinero en efectivo por si hubiese un conflicto como ocurrió en junio durante la llamada guerra de los 12 días entre Israel e Irán, y en la que participó Estados Unidos con el bombardeo de instalaciones nucleares.

Entonces, Ahmad salió de la capital con su mujer y dos hijos para evitar los ataques que golpearon la ciudad durante 12 días y en los que murieron más de mil personas en todo el país.

“Ahora el miedo es mayor porque siento que los ataques de Estado Unidos serán más destructivos y aunque tengan como objetivo a altos cargos las consecuencias pueden afectar a nosotros los ciudadanos también”, afirma.