Lo que se venía cocinando desde hace meses en el Caribe, con el despliegue de buques de guerra y el mayor portaviones del mundo, se reveló la madrugada de ayer. Las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron a cabo la operación “Resolución Absoluta”, que finalizó con la captura del dictador chavista, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, tras casi 13 años en el poder.

NACE UN NUEVO DÍA

En Caracas, las primeras explosiones se escucharon poco antes de las 02:00 a.m. y continuaron hasta las 03:15 a.m., aproximadamente. Imágenes que circulaban en redes sociales mostraban proyectiles surcando el cielo y luego impactando. También se vieron helicópteros sobrevolando la capital venezolana.

De acuerdo con la cadena CNN, dos fuentes de la Casa Blanca afirmaron que Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza de su dormitorio por personal estadounidense durante la redada que condujo a su captura. La pareja fue detenida en plena noche mientras dormía.

El operativo fue llevado a cabo por la Fuerza Delta de EE.UU. y no habría causado bajas estadounidenses.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró a la cadena Fox News que Maduro “estaba en un lugar fuertemente custodiado, como una fortaleza”. “Tenía lo que llaman un espacio de seguridad, donde hay acero macizo por todas partes. No consiguió cerrar ese espacio. Estaba intentando entrar en él, pero lo arrollaron tan rápido que no llegó a entrar. Nosotros estábamos preparados. Teníamos sopletes enormes y todo lo demás que se necesita para atravesar ese acero. Pero no nos hizo falta”, agregó el republicano.

El presidente dijo luego al diario The New York Post que “muchos cubanos” que estaban “protegiendo” a Maduro “perdieron la vida”.

El chavista y su esposa fueron llevados en helicópteros al buque USS Iwo Jima. Trump publicó en su red Truth Social una imagen de Maduro esposado y con los ojos y oídos tapados a bordo del buque. Detrás de él podía verse un agente con un chaleco de la Administración de Control de Drogas (DEA).Posteriormente, Maduro y su mujer fueron trasladados vía aérea a Nueva York, donde enfrentará un proceso penal.

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y ayer se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

La imputación fue hecha pública por el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien ya supervisaba la causa abierta en 2020. La acusación original, basada en una investigación de la DEA, señalaba a Maduro como líder del llamado Cartel de los Soles, una presunta red vinculada a altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y “utilizar la cocaína como un arma contra EE.UU.”. Ese ha sido el argumento de la Casa Blanca para justificar la operación militar que no fue notificada al Congreso.

Futuro incierto

La gran pregunta es qué pasará ahora o cuáles son las verdaderas intenciones de Trump. Mientras muchos celebran la caída del dictador, otros pesos pesados del chavismo como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, no han sido detenidos.

Además, está la figura de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta. En rueda de prensa en Mar-a-Lago (Florida), Trump sostuvo ayer que no desplegará tropas en Venezuela ni realizará nuevos ataques contra el país si la “vicepresidenta de Maduro hace” lo que Washington quiere.

Asimismo, el republicano parece renuente a que la oposición representada por María Corina Machado tome el poder. “No tiene ni el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”, adujo el mandatario.

En su visión, EE.UU. tomará el control del país. “Por un periodo de tiempo, las personas que están detrás de mí gobernarán Venezuela”, indicó Trump en la rueda de prensa, refiriéndose al secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el secretario del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y el director de la CIA, John Ratcliffe. Trump matizó después que el equipo de Washington que controlará Venezuela trabajará junto al pueblo venezolano para facilitar “transición apropiada”.

Al cierre de esta edición, se conoció que 40 personas habrían muerto durante el ataque, de acuerdo con un funcionario venezolano consultado por The New York Times.