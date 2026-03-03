La escalada de ataques entre Israel e Irán ha modificado la vida cotidiana en Tel Aviv. Daniel Levy, ciudadano peruano residente en esa ciudad, relató que la actual etapa de tensión comenzó el sábado a las 8:15 de la mañana, en pleno Shabbat, y desde entonces se mantienen episodios de intercambio de fuego.

En una entrevista con Canal N, explicó que los bombardeos se producen desde ambos lados y que recientemente se reportó nueva metralla en la ciudad.

También detalló que el sistema de alertas funciona mediante mensajes de texto enviados por el gobierno israelí, los cuales indican cuántos minutos tienen los residentes para dirigirse a los refugios antes de que suene la alarma.

En el edificio donde vive, el espacio de resguardo está ubicado en el sótano, cerca del estacionamiento. Señaló que el inmueble tiene ocho pisos con cuatro departamentos por nivel, lo que reúne a 32 familias en el mismo búnker durante cada emergencia.