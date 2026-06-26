La crisis generada por los dos terremotos registrados en Venezuela derivó en una serie de saqueos en distintas zonas afectadas, especialmente en el estado de La Guaira.

Varias personas ingresaron a establecimientos comerciales que habían quedado dañados o fueron abandonados durante la emergencia, complicando aún más la situación en el país.

Los robos incluyeron alimentos, medicamentos y productos de higiene, pero también electrodomésticos y otros bienes de alto valor. Uno de los hechos más notorios ocurrió en la zona de Caribe, donde una sede de Farmatodo fue saqueada y grupos de personas rompieron paredes debilitadas para acceder a los almacenes del establecimiento.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que decenas de edificios multifamiliares y comerciales colapsaron como consecuencia del desastre.

La tragedia se originó tras un doblete sísmico conformado por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos con 39 segundos de diferencia. De acuerdo con el balance oficial, el desastre deja hasta el momento al menos 188 fallecidos y más de 1.520 heridos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate entre los escombros.