Un enfrentamiento físico entre legisladores marcó la sesión de este miércoles en el Senado de México, luego de un tenso debate sobre los supuestos llamados de la oposición para que Estados Unidos intervenga militarmente contra los cárteles del narcotráfico.

El altercado involucró al presidente del Senado y líder oficialista, Gerardo Fernández Noroña, y al opositor Alejandro Moreno, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ambos ya habían tenido choques verbales en días recientes a raíz de acusaciones sobre presuntos vínculos del mandatario venezolano Nicolás Maduro con el narcotráfico.

Moreno denunció a Maduro ante la Fiscalía General mexicana, señalándolo por supuestos nexos con cárteles locales y sugiriendo además que el oficialismo de izquierda estaría implicado en actividades ilegales. Fernández Noroña rechazó tajantemente esas afirmaciones.

La situación escaló al término de la sesión. Según los registros, Moreno subió a la tribuna para increpar a Fernández Noroña por no concederle el uso de la palabra. En ese momento lo empujó en varias ocasiones, le dio un manotazo en el cuello y derribó a una persona que intentó interponerse.

El trasfondo de la discusión se encuentra en las acusaciones de la mayoría oficialista contra el PRI y el conservador Partido Acción Nacional (PAN), a quienes atribuyen haber solicitado la intervención militar de Washington. Dichos partidos lo niegan.

La izquierda fundamenta su reclamo en declaraciones de la senadora conservadora Lilly Téllez, quien en una entrevista con la cadena Fox News aseguró que los cárteles del narcotráfico han penetrado las estructuras del gobierno mexicano.

El episodio se da en medio de cuestionamientos personales contra ambos legisladores. Moreno enfrenta un proceso de desafuero por presunta corrupción durante su gestión como gobernador de Campeche (2015-2019).

Por su parte, Fernández Noroña ha sido criticado tras revelarse que es propietario de una vivienda valuada en unos 640.000 dólares. “No tengo obligación personal de ser austero”, afirmó recientemente al defenderse.