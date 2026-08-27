Las tormentas que han caído este jueves en París y sus alrededores han perturbado la circulación de varias líneas de trenes, sobre todo las de cercanías, informaron las autoridades francesas.

Las líneas de cercanías A, C, D y R han sufrido interrupciones temporales por la caída de objetos como árboles. Por ello se han producido retrasos de varias horas.

En su último boletín de las 20 hora local (18 GMT), Météo-France sitúa 37 departamentos en alerta naranja por tormentas, la segunda más grave de una escala de cuatro.

Ante la intensificación de los vientos, que podrían llegar a los 80 kilómetros por hora, el Ayuntamiento de París adoptó, como suele hacer en esos casos por precaución, el cierre de sus parques y jardines a partir de las 20 hora local, informó Le Parisien.

El transporte ferroviario en París también ha resultado afectado este jueves por una avería eléctrica que ha provocado largos retrasos en la estación ferroviaria de Montparnasse, una de las más frecuentadas de Francia.

El tráfico ha ido regresando a la normalidad de manera paulatina.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad