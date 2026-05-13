Donald Trump arribó este miércoles a Pekín para sostener su primer encuentro bilateral con Xi Jinping desde 2017.

El presidente de Estados Unidos llegó acompañado por altos ejecutivos de importantes empresas estadounidenses con la intención de impulsar una mayor apertura del mercado chino.

En la delegación figuran Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX; Tim Cook, representante de Apple; y Kelly Ortberg, de Boeing. Además, Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, se sumó al grupo durante una escala en Alaska.

“Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria talla, que ‘abra’ China para que estas personas brillantes puedan desplegar todo su talento y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto”, escribió Donald Trump en Truth Social.

Desde Pekín, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, señaló que China está dispuesta a trabajar con Estados Unidos para ampliar la cooperación y manejar sus diferencias.

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