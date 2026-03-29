La Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) de la Marina de Guerra del Perú advirtió que los oleajes anómalos continuarán presentándose en el litoral peruano hasta el martes 31 de marzo. Debido a estas situaciones, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas determinó el cierre total de 26 puertos.

En su más reciente reporte, la entidad indicó que 16 están cerrados en el litoral centro, mientras que 10 están clausurados en el litoral sur.

Entre los puertos de la zona centro están las caletas Coishco, El Dorado, La Gramita, Lomas, Chimus, Nazca, Sagua, Santa, Tanaka, Tortugas (Chimbote); el muelle Portuario Sider “C” (Chimbote); los puertos Casma, Chimbote, Samanco; y los terminales Multiboyas Chimbote y Portuario Chimbote Muelle N.° 1 y 2.

Por la zona sur están las caletas Atico, El Faro, La Planchada, Quilca; los muelles SPCC (Patio Puerto); el puerto de Matarani; y los terminales Multiboyas Mollendo, Multiboyas Monte Azul, Portuario Tisur (muelle “C”) y Portuario Tisur (muelle “F”).

Advierte condiciones meteorológicas desfavorables o peligrosas en la escala de Beaufort grado 7 Frescachon ( viento fuerte) y escala de Douglas 5 (gruesa y superior), que implica la imposibilidad del desarrollo normal de las actividades marítimas, pesqueras, portuarias y de náutico recreativo.

OLEAJES ANÓMALOS

De acuerdo con la DIHIDRONAV, los oleajes se presentarán hasta el 31 de marzo y tendrán mayor impacto en las áreas que tengan playas abiertas o semiabiertas.

Ante ello, se recomienda a los Gobiernos Regionales, Locales, Capitanías de Puerto y empresas de la comunidad acuática tomar las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes y/o daños personales o materiales.