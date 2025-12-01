El alcalde de La Yarada-LLos Palos, Samuel Cueva, señaló que el ingreso de migrantes irregulares se ha convertido en una situación que debe ser atendida directamente por el Estado peruano.

También indicó que más de 60 personas, entre ellas menores de edad, cruzaron la frontera sur pese a la escasa vigilancia policial. “El ingreso ya ocurrió, están en territorio peruano. Es un problema del Perú”, declaró.

El burgomaestre lamentó que, pese a la declaratoria de emergencia, no se haya enviado el apoyo logístico necesario para reforzar los controles. Sostuvo que, aunque se instalaron carpas y presencia militar en algunos puntos, la zona continúa desatendida y con recursos mínimos para patrullar.

Cueva remarcó que los migrantes, entre ellos familias con niños, requieren asistencia urgente debido a su estado de vulnerabilidad.

Más de 70 migrantes superan control fronterizo en Tacna ante escasa presencia policial

Más de 70 migrantes intentaron ingresar al país por la frontera de Tacna con Chile, según imágenes difundidas por Canal N.

El grupo avanzó de forma rápida y logró superar el resguardo inicial, aprovechando que solo dos policías se encontraban en el punto de control.

Durante el hecho, una mujer con un niño en brazos empezó a gritar mientras exigía continuar su paso, elevando la tensión en la zona.

Aunque los agentes buscaron dialogar con los migrantes, no se alcanzó una conciliación y la situación se mantuvo desordenada en la línea fronteriza.

Cabe mencionar que el Gobierno decretó estado de emergencia en la frontera sur para reforzar controles y asegurar el ingreso ordenado al país.