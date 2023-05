La alcaldesa provincial, Janet Cubas Carranza, se prepara para la primera jornada de rendición de cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh).

La audiencia pública se desarrollará, a partir de las 11:00 a.m. del miércoles 31 de mayo en el Salón Consistorial del Palacio Municipal de Chiclayo.

Pero es necesario señalar que estos 5 meses de gobierno de la primera mujer que ocupa el sillón edil por mandato popular, no han dado buenos resultados para la atención de los graves problemas de la ciudad. La limpieza pública, por citar uno de ellos, continúa siendo deficiente.

Son 230 toneladas de basura que no se recogen a diario, según las estimaciones del municipio y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa).

Fallas

Este diario conoció que la comuna dispone de 1,200 obreros, pero no todos ellos prestan labores para la gestión de residuos sólidos y barrido de calles, ya que una parte se encuentra en oficinas. Esto se derivaría de una falta de sinceramiento de las plazas y de la real necesidad que tienen las unidades administrativas, según lo que explicaron fuentes de la MPCh.

A esto se añade que los funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Ambiental y de la Subgerencia de Gestión de Residuos Sólidos perciben sueldos de S/ 9 mil y S/ 7 mil, además han contratado a dos especialistas a través de la locación de servicios para reforzar el trabajo, y ellos reciben un sueldo de S/ 2,500. Sin embargo, tal gasto que ejecuta el municipio no se traduce en cambios.

Lo último que fue confirmado es que de las 14 compactadoras, adquiridas en el periodo del exalcalde Marcos Gasco Arrobas, diez están operativas y las 4 restantes necesitan reparación mecánica.

“La acumulación de residuos es lo más urgente y no hay eficiencia. El problema ya era conocido por la alcaldesa y su equipo. Considero que ella debe replantear sus estrategias para demostrar a la población que el servicio de limpieza puede mejorar, explicó el regidor Orlando Puell Varas.

Enfatizó que también era conocido que las nuevas compactadoras iban a requerir más atención, porque su calidad fue observada.

“Se vuelve a lo mismo que hemos vivido con Gasco y Cornejo. Los funcionarios no están respondiendo a las expectativas de la ciudadanía y la alcaldesa no responde. Qué va a exponer en la rendición, espero que no sea una lista de excusas”, anotó Puell.

Malestar

Vecinos de las cuadras 25 y 26 de la avenida Leguía indicaron que, hasta enero de este año existían 03 contenedores para depositar las bolsas de basura. Pero actualmente cuentan con uno. En este recipiente depositan los residuos y otros desperdicios varias familias, así como personas particulares de otros lugares que llegan hasta ese sector casi a diario. Como la atención del municipio no es puntual, los residuos se acumulan.