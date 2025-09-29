Un enfrentamiento armado registrado durante un operativo contra la minería ilegal en la región Amazonas dejó como saldo una persona fallecida y dos heridos.

El hecho se produjo en el río Santiago, a la altura de la localidad de La Fortaleza, donde efectivos de las fuerzas del orden intervinieron a un grupo señalado por extraer oro de manera artesanal, informó América Noticias.

De acuerdo con los primeros reportes, la operación se desarrolló con el despliegue de cinco embarcaciones y el sobrevuelo de un helicóptero. La presencia de los agentes generó una reacción violenta que derivó en un intercambio de disparos en plena zona fluvial.

Testigos indicaron que, en medio del tiroteo, varias mujeres que viajaban en las embarcaciones clamaban ayuda en su lengua originaria mientras buscaban refugio para evitar ser alcanzadas por los proyectiles.

Las imágenes que circularon tras el hecho muestran escenas de confusión y desesperación, reflejando la tensión que se vivió durante el operativo en el río Santiago.

Según las primeras indagaciones, entre los participantes de la extracción ilegal se encontrarían nativos awajún dedicados a la minería artesanal.

Esta práctica, que se ha venido expandiendo en la zona, ha sido cuestionada por el impacto que provoca en el ecosistema local, lo que motivó la intervención de las autoridades.

El saldo confirmado hasta el momento es de un fallecido y dos personas heridas. Sin embargo, no se ha precisado aún la identidad de las víctimas ni el vínculo directo que tendrían con las actividades de extracción de oro en el área intervenida.