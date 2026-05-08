El Ejecutivo dispuso extender el estado de emergencia en 581 distritos del país debido al peligro inminente y los efectos generados por las intensas lluvias registradas en diversas zonas del territorio nacional.

La prórroga fue oficializada por un periodo de 60 días calendario a través de tres decretos supremos difundidos este viernes en el Diario Oficial El Peruano.

Los distritos comprendidos en la medida pertenecen a las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco y Huancavelica. También alcanza a Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

Según lo dispuesto por el Gobierno de José María Balcázar, la ampliación permitirá mantener acciones inmediatas para reducir riesgos y atender labores de respuesta y rehabilitación. Estas tareas estarán a cargo de los gobiernos regionales y locales, junto con el Instituto Nacional de Defensa Civil y diversos ministerios involucrados.

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