Las intensas lluvias registradas este domingo 1 de febrero ocasionaron un deslizamiento de tierra que bloqueó la carretera que comunica a la provincia de Cutervo con Jaén, a la altura de San Lorenzo, región de Cajamarca.

Esta situación interrumpió el tránsito vehicular, dejando a varios transportistas varados por horas, hasta la llegada de maquinarias que permitirían la liberación.

Ante la emergencia, CONVIAL Sierra Norte desplazó maquinaria pesada a la zona para llevar a cabo los trabajos de limpieza y rehabilitación de la vía afectada.

Ante ello, las autoridades recomendaron tomar precauciones para estas situaciones generadas por las intensas precipitaciones. Como se conoce, Senamhi advirtió la presencia de lluvias de moderada intensidad en la costa norte y sierra, para este 3 y 4 de febrero.

Asimismo, INDECI exhortó a las autoridades locales a efectuar acciones de prevención.