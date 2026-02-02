El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió la presencia de lluvias de moderada intensidad en algunas regiones de la sierra y costa del país, durante el 3 y 4 de febrero.

De acuerdo al Aviso N.° 33, de alerta amarilla, se prevén precipitaciones acompañadas de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m., nevadas en localidades sobre los 3800 m s. n. m. de la sierra central y sierra sur, descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h. Mientras que en la costa, incremento de nubosidad y lluvia dispersa.

Para el martes 3 de febrero, se estiman acumulados de lluvia próximos a 25 mm/día en la costa norte, 12 y 20 mm/día en la sierra norte, 10 y 18 mm/día en la sierra centro y 15 y 20 mm/día en la sierra sur.

Para el miércoles 4 de febrero, se advierten acumulados de lluvia próximos a 25 mm/día en la costa norte.

Entre las afectaciones en la sierra están los departamentos de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Ante ello, INDECI exhortó a las autoridades a prever acciones de prevención.