Más de un millón de soles en efectivo, ocultos dentro de la espuma de un colchón, fueron incautados por efectivos de la DEPOTAD Pucallpa de la Dirección Antidrogas (DIRANDRO), en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas.

La intervención se realizó en el puerto fluvial “Malecón Grau”, distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.

Según información preliminar, el dinero era transportado en una embarcación fluvial con destino a la ciudad de Iquitos, lo que levantó sospechas durante la inspección policial.

Durante la diligencia, se detuvo en flagrancia a Raúl Cruz, tripulante de la embarcación, quien portaba abundantes municiones de rifle, por lo que será investigado por los delitos de lavado de activos, organización criminal y tenencia ilegal de municiones.

Además del dinero en efectivo, se incautó también 180 municiones de guerra, ocho equipos de comunicación y binoculares, elementos que, según información policial, estarían vinculados a organizaciones criminales en la Amazonía.