En medio de barras y sus arengas de apoyo a los participantes, se dio inicio al último día del Concurso Nacional de Marinera, organizado por el Club Libertad de Trujillo, en el polideportivo Callao, donde la contagiante música hace vibrar el coliseo en su etapa de eliminatorias.

A las 10 de la mañana se dio inicio al certamen con la categoría Master y posteriormente Pre Infantes. Es la segunda final, en la que también participan los seleccionados de las categorías infantes, noveles, infantil, junior, senior, juvenil y adultos.

Los clasificados en esta etapa pasarán a la tercera final y más tarde se realizará la final final, con la elección de ganadores en el primer, segundo y tercer puesto de cada categoría. El Concurso terminará con la calificación del Campeón de Campeones, una reñida batalla entre los mejores de la Marinera.

El Concurso Mundial de Marinera se inició el pasado domingo, con la participación de más de dos mil parejas inscritas, cantidad que supera al año anterior, y entre los concursantes también se registran a parejas extranjeras, procedentes de las 55 filiales que tiene el Club Libertad del Trujillo en todo el mundo.

El Concurso Mundial de Marinera se inició hace 66 años en Trujillo, siendo en su primera etapa solo a nivel nacional; sin embargo cada año fue generando mayor expectativa, lo que motivó al actual presidente, Fernando Burméster Landauro, a crear y fortalecer filiales en América, Europa y Asia, donde no solo hay peruanos bailando marinera, sino que los extranjeros también se suman a nuestra danza peruana y con ello conocen más de nuestra cultura.