El Concurso Mundial de Marinera, organizado por el Club Libertad de Trujillo, ya se encuentra en la tercera final, donde 15 parejas disputarán ser una de las tres elegidas para pasar a la final final, que determinará el primer lugar en cada categoría. La expectativa y emoción aumenta en el Polideportivo Callao, donde el público aclama a sus favoritos.

Al ritmo de la banda de músicos, las academias apoyan con arengas a sus parejas representativas haciendo vibrar el coliseo. A medida que avanza el tiempo y se acerca la gran final aumenta también la emoción en esta gran fiesta.

Luego de una semana de dura competencia, con la participación de más de dos mil parejas del Perú y el extranjero, el Concurso Mundial se acerca a su final, en que se conocerán a los tres mejores bailarines de marinera en cada categoría.

