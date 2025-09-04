Un grupo de rondas campesinas en Jaén, Cajamarca, dio chicotazos al gerente central de Administración y Finanzas de Corpac, José Luis López Guzmán, durante una supervisión de las obras del aeropuerto local.

“¡Hay que cumplir lo que se ofrece señor! Estamos cansados de tantas mentiras, estamos cansados de tantas brulas”, indicó uno de los ronderos.

Los ronderos, molestos por las constantes demoras en la finalización del proyecto, consideran que el suceso forma parte de una práctica costumbrista y es un “castigo” en defensa de los intereses de la comunidad.

“Nosotros estamos haciendo la justicia popular, defendiendo los intereses del pueblo. Y como usted está a cargo de cuerpo, señor, en este momento nosotros, como costumbre de la ronda, le vamos a meter sus latigazos a usted, porque usted es el encargado”, indicó un rondero antes de ejecutar el castigo.

El incidente ocurrió en la pista de aterrizaje y fue protagonizado por cerca de diez personas; además, estuvo presente el alcalde provincial de Jaén, Francisco Delgado Rivera.

El presidente de la Confederación de Rondas Campesinas y Nativas, Miguel Guevara, expresó que la acción respondió a la frustración por los sucesivos retrasos en la entrega del aeropuerto, inicialmente previsto para inicios del año y postergado repetidamente hasta agosto sin concretarse.

Guevara manifestó que, ante la falta de cumplimiento, la comunidad decidió tomar estas medidas de justicia popular.

Comunicado de Corpac

En respuesta, a través de un comunicado Corpac condenó el acto de violencia, calificándolo como injustificable y producto de un “uso político indebido” por parte de algunas autoridades municipales, señalando que el alcalde José Tapia lideró el hecho.

No obstante, la empresa aseguró que las obras continuarán y que cumplirán con la fecha establecida de entrega para el 11 de setiembre.

Además, hizo un llamado al respeto institucional y legal, advirtiendo que los responsables deberán responder ante las autoridades correspondientes.

#Último Las rondas campesinas de Jaén agarraron hoy a LATIGAZOS al gerente de administración de #Corpac, José Luis López. No es joda, es literal👇 Las rondas le reclamaron por las incontables postergaciones de la reapertura del aeropuerto de Jaén. El vídeo es de Ahora Jaén. pic.twitter.com/Xfar64r6B0 — Loreto Noticias (@noticias_loreto) September 4, 2025

Video: Ahora Jaen - X- @noticias_loreto