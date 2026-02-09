Run Run, el zorro andino que se convirtió en símbolo nacional tras ser rescatado del tráfico ilegal de fauna, se convirtió en padre luego de confirmarse el nacimiento de sus crías en la Cooperativa Agraria Granja Porcón, en la región Cajamarca.
Especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) verificaron la presencia de al menos cuatro zorreznos, nacidos en una madriguera natural construida por Run Run y una hembra de su misma especie (Lycalopex culpaeus), denominada “Huanuqueña”.
Se pudo observar a las crías asomándose tímidamente desde su refugio, confirmando un hecho significativo para la conservación de esta especie.
Este nacimiento fue destacado por SERFOR, que expresa que la fauna silvestre se puede recuperar cuando existe protección, respeto y condiciones adecuadas. Como se recuerda, Run Run fue separado de su entorno natural y expuesto a la vida urbana; pero hoy representa una historia de supervivencia, adaptación y continuidad de la vida.
Ante ello, la entidad reiteró el llamado a la población a no adquirir animales silvestres como mascotas ni fomentar el tráfico ilegal. Las autoridades informaron que se continuará con el seguimiento técnico permanente para garantizar el bienestar de las crías y de los ejemplares adultos.
TE PUEDE INTERESAR:
- Junín: Siete años de cárcel a policía que pidió coima para no imponer papeleta
- Caso Fundo Oquendo: Anulan condena de 11 años contra el exgobernador del Callao Félix Moreno
- Marco Rubio visitará Perú para celebrar bicentenario de relaciones bilaterales con Estados Unidos
- La Libertad: Invertirán S/12 millones en la construcción de la comisaría de Casa Grande
- Puno: Concurso de danzas de trajes de luces en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria (FOTOS)