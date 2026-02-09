Run Run, el zorro andino que se convirtió en símbolo nacional tras ser rescatado del tráfico ilegal de fauna, se convirtió en padre luego de confirmarse el nacimiento de sus crías en la Cooperativa Agraria Granja Porcón, en la región Cajamarca.

Especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) verificaron la presencia de al menos cuatro zorreznos, nacidos en una madriguera natural construida por Run Run y una hembra de su misma especie (Lycalopex culpaeus), denominada “Huanuqueña”.

Se pudo observar a las crías asomándose tímidamente desde su refugio, confirmando un hecho significativo para la conservación de esta especie.

Este nacimiento fue destacado por SERFOR, que expresa que la fauna silvestre se puede recuperar cuando existe protección, respeto y condiciones adecuadas. Como se recuerda, Run Run fue separado de su entorno natural y expuesto a la vida urbana; pero hoy representa una historia de supervivencia, adaptación y continuidad de la vida.

Ante ello, la entidad reiteró el llamado a la población a no adquirir animales silvestres como mascotas ni fomentar el tráfico ilegal. Las autoridades informaron que se continuará con el seguimiento técnico permanente para garantizar el bienestar de las crías y de los ejemplares adultos.

Run Run, el zorro andino que conquistó el Perú, ya es padre. Foto: SERFOR.

