La Comisaría de Casa Grande, cuya infraestructura fue cerrada en 2017 debido al alto riesgo de colapso, será finalmente construida por el Gobierno Regional La Libertad mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

Lejos de tratarse de un anuncio futuro, el proyecto ya es una realidad, pues la actual gestión regional liderada para por la gobernadora Joana Cabreara adjudicó la Buena Pro para su ejecución. Esta obra beneficiará directamente a más de 35 mil ciudadanos del distrito y zonas aledañas.

La iniciativa cuya inversión supera los 12 millones de soles se suma al financiamiento de más de 100 millones de soles que el gobierno regional viene destinando al equipamiento y fortalecimiento de la Región Policial La Libertad. El proyecto cuenta con un diseño arquitectónico que ha sido aprobado con opinión favorable por la División de Infraestructura de la Policía Nacional del Perú.

“Esta comisaría será un referente en La Libertad y en el norte del país”, señaló Julio Chumacero, gerente regional de Promoción de la Inversión Privada.