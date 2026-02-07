Crítica es la situación de la Policía Nacional del Perú (PNP) en algunas localidades de la región La Libertad, pues casi siempre tienen déficit de personal, logística e infraestructura para poder desempeñar con eficiencia su trabajo. Sin embargo, lo que está sucediendo en el centro poblado de Roma, uno de los más importantes del distrito de Casa Grande, provincia de Ascope, es inaudito.

Ocurre que el alcalde Edinson Roldán Villanueva reveló ayer que debido al pésimo estado de la infraestructura de la comisaría de Roma, pues nunca recibió mantenimiento, los siete policías destacados a esa dependencia han tenido que ser trasladados y “encargados” en un espacio del centro de salud de la zona.

“En el tiempo de las lluvias todo empeoró y la comisaría, cuya ubicación era al frente de la Plaza de Armas de Roma, cayó en declive. Su infraestructura no soportaba más y entonces los siete policías tuvieron que ir ‘encargaditos’ en la posta de salud de la empresa Casa Grande. Allí los han puesto a un costadito”, cuestionó.

ESPERAN OBRA

Edinson Roldan explicó que hubo un inconveniente con el terreno donde se ubicaba inicialmente la comisaría, pero que el alcalde distrital de Casa Grande, John Vargas Campos, ya realizó las gestiones para sanear toda la documentación y solo se espera que el Gobierno Regional (GORE) La Libertad o el Ministerio del Interior gestionen el financiamiento para poder reconstruir la dependencia policial.

El otro problema que urge ser atendido es la carencia de policías en el centro poblado de Roma, pues solo cuenta con siete agentes (tres por turno más el comisario).

“Desde hace años estamos solicitando mayor número de efectivos policiales, pero no hay nada. Solo nos convocan a reuniones, pero sin ninguna solución”, agregó el alcalde.

PATRULLERO

Pero como si eso no fuera suficiente, Edinson Roldan manifestó que el único patrullero con el que se cuenta en Roma presenta graves desperfectos y solo “sobrevive por ratos”, pues la mayoría de veces que sale a rondar las calles termina siendo jalado con soga.

“Necesitamos apoyo y que refuercen a la Policía en Roma, pues acá la delincuencia ha crecido. Las extorsiones con bomba ocurren siempre y no se puede seguir así”, acotó la autoridad edil.

Edinson Roldan propuso que el Ejército apoye a la Policía a patrullar sus calles.