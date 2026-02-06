Es evidente que la ola delincuencial no solo golpea a la provincia de Trujillo, en la región La Libertad, sino que el accionar de las organizaciones criminales ha extendido sus tentáculos a otros lugares que por carecer de una fuerza policial que la contenga cada día gana más terreno.

Un dato que sustenta lo señalado líneas arriba fue revelado ayer por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, John Vargas Campos, quien dejó su despacho a fin de dirigirse hasta la oficina del jefe de la Policía en La Libertad, general PNP Franco Moreno Panta, para exigirle cumpla con su ofrecimiento de visitar el centro poblado de Roma, uno de los más importantes del distrito, y atender el problema de déficit de personal policial.

GRAVE

El burgomaestre reveló que en Roma hay siete policías para brindar seguridad a ocho mil habitantes y solo se cuenta con un patrullero para vigilar las calles. “En el distrito hay casos de extorsión, sicariato, venta de droga, robos, y es poco lo que se puede hacer para contener todo eso”, enfatizó.

“Personalmente el general PNP Franco Moreno me ofreció visitar el centro poblado de Roma y durante dos semanas consecutivas lo postergó. Entonces, reprogramamos para este jueves (ayer a las 4 de la tarde), pero en horas de la mañana me llamó su adjunto, el capitán PNP Flores, y me dice que el señor general (Franco Moreno) tiene miedo ir, porque está amenazado y me refiere que venga yo (a Trujillo) como mi portátil para que me inviten unas agüitas y así poder conversar. Por eso he venido a levantar mi voz de protesta. Yo no estoy mintiendo, por eso vengo y doy la cara”, manifestó.

John Vargas dijo que es cuestionable que un alto oficial que llega a una región a brindar seguridad a la población se niegue acudir a un centro poblado. “Nosotros como municipalidad de Casa Grande hemos gestionado la compra de 20 cámaras de vigilancia para Roma y un patrullero, pero no hay policías para que manejen todo eso”, agregó.

URGENTE

De la misma manera, el alcalde John Vargas exigió que el Gobierno Regional (GORE) La Libertad destine presupuesto para la construcción de la comisaría de Roma, pues actualmente no se cuenta con infraestructura propia.

“Hace ya un tiempo hemos saneado un terreno y el expediente se lo entregamos a la gobernadora Joana Cabrera, pero a la fecha no hay ninguna respuesta. Hay que entender que la inseguridad no solo afecta a la provincia de Trujillo, sino a otras provincias como Ascope y es necesario intervenir”, resaltó.

LO RECIBE

Tras expresar su malestar en los exteriores de la III Macro Región Policial de La Libertad, situada en la cuadra 3 del Jirón Diego de Almagro, en Trujillo, el general PNP Franco Moreno optó por recibir en su despacho al alcalde John Vargas. Tras sostener un corto diálogo, el oficial se volvió a comprometer en visitar el centro poblado de Roma y dijo que lo haría el miércoles 11 de febrero.

Ambas autoridades también se comprometieron a coordinar acciones para prevenir delitos en Casa Grande. En ese sentido, se propuso implementar un patrullaje integrado (policías y serenos) y campañas de sensibilización ciudadana. “Yo voy a venir a Trujillo el miércoles y llevaré al general Moreno hasta Roma. Así hemos quedado y espero que esta vez sí cumpla”, acotó el burgomaestre.