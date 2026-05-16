El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que mantiene acciones para brindar apoyo a ciudadanos peruanos que viajaron al extranjero para prestar servicios en fuerzas armadas extranjeras, principalmente en Rusia.

Como parte de estas gestiones, se solicitó la colaboración de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Lima para ubicar e identificar a los connacionales.

A través de un comunicado emitido este 16 de mayo, la Cancillería también pidió a los familiares de los afectados comunicarse con el Comité Internacional de la Cruz Roja para iniciar solicitudes de asistencia relacionadas con estos casos.

Asimismo, indicó que altos funcionarios del sector han sostenido reuniones con familiares y representantes de los peruanos involucrados para atender sus inquietudes.

📄Comunicado de Prensa 021-26: Cancillería continúa gestiones para asistir a connacionales que prestan servicios a fuerzas armadas extranjeras.



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