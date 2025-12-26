La Cancillería informó que el tránsito por el puente internacional Aguas Verdes–Huaquillas continúa con normalidad, luego de que Ecuador comunicara al Gobierno peruano su decisión de mantener al Centro de Atención Binacional Fronterizo de Huaquillas como el único paso fronterizo autorizado entre ambos países.

En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que mantiene comunicación con su par ecuatoriano con el fin de “adoptar medidas que permitan gestionar la presente situación y reforzar de manera conjunta el combate contra la delincuencia organizada transnacional y el control de la migración irregular”.

El comunicado de la Cancillería peruana

El pronunciamiento de la Cancillería peruana se produjo después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador anunciara, a través de sus redes sociales, que el país mantendrá habilitado un único paso fronterizo con Colombia y Perú por “razones de seguridad nacional”.

En su comunicado, Ecuador señaló que la medida entrará en vigencia desde este miércoles 24 de diciembre, sin detallar hasta cuándo se mantendrá vigente.

El Centro Nacional de Atención Fronteriza de Rumichaca, que enlaza la provincia de Carchi con el departamento de Nariño, es el único paso fronterizo autorizado por Ecuador para el tránsito hacia Colombia.

En el caso de Perú, el tránsito autorizado se realiza a través del Centro Binacional de Atención Fronteriza de Huaquillas, que conecta la provincia ecuatoriana de El Oro con el departamento de Tumbes.