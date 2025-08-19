La Policía Nacional comunicó este martes que Olfran Domingo Rivas Ramos, alias ‘Pancho’ y de nacionalidad venezolana, fue detenido en Chile por las autoridades locales. El sujeto es investigado por su presunta implicación en el asesinato del periodista Gastón Medina, ocurrido el pasado 20 de enero de este año.

De acuerdo con la PNP, la captura de Rivas Ramos se produjo la noche anterior durante una inspección de rutina en la comuna de Maipú, en la región metropolitana de Santiago, tras ser hallado con posesión de drogas.

Durante las diligencias, el detenido declaró ser integrante de la organización criminal ‘Los Piratas de Aragua’ y admitió estar siendo buscado por el delito de homicidio de Gastón Medina.

Las autoridades peruanas vienen coordinando con sus pares chilenos el traslado del detenido al Perú.

Asesinan a periodista Gastón Medina en la puerta de su casa en Ica

Otro asesinato enluta a una familia en la provincia de Ica. El conocido abogado y comunicador social Gastón Dario Medina Sotomayor fue asesinado con una ráfaga de balazos en la puerta de una vivienda ubicada en la urbanización San Isidro.

Muerte violenta

Cámaras de seguridad de una vivienda aledaña en la calle Los Alhelíes de la mencionada urbanización captaron como un criminal, a bordo de una moto lineal color azul, llegó raudamente y desenfundó un arma de fuego y disparó directo al cuerpo de Medina Sotomayor, quien quedó herido y tendido en un charco de sangre. El homicida huyó raudamente.

Aún con vida, el comunicador fue asistido por sus familiares, quienes entraron en pánico y trasladaron a su ser querido de emergencia al Hospital Felix Torrealva Gutiérrez, donde falleció.

Peritos de criminalística de la Policía Nacional llegaron a la escena del crimen, donde evidenciaron varios casquillos de bala. La familia exige justicia por la pérdida humana.