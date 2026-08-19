El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Asuntos Sociales de la Policía Nacional del Perú (PNP), resultó herido por un proyectil de arma de fuego durante un operativo policial realizado en Iquitos, región Loreto, según confirmó el comandante general de la institución, Óscar Arriola.

El hecho ocurrió mientras efectivos policiales desarrollaban una intervención contra una presunta banda dedicada al tráfico de terrenos, de acuerdo con la información proporcionada por el ministro del Interior, César Astudillo.

Destacado oficial de policía resultó herido durante intervención en Iquitos. (@photo.gec/ Captura Tv)

Óscar Arriola confirma que coronel Montúfar fue herido

Durante una conferencia de prensa, Óscar Arriola informó que Montúfar había recibido un impacto de bala mientras participaba en el operativo que se ejecutaba en Iquitos.

“En este mismo momento se realiza una operación en Iquitos, en donde ha resultado herido por proyectil de arma de fuego el señor coronel Juan Carlos Montúfar”, señaló el comandante general de la PNP.

Arriola agregó que estaba comunicando lo ocurrido al titular del Ministerio del Interior mientras continuaba la intervención policial.

Operativo fue contra presuntos traficantes de terrenos

El ministro del Interior, César Astudillo, indicó que el enfrentamiento se produjo durante una operación contra una presunta banda vinculada al tráfico de terrenos.

“Hace instantes han herido al coronel Montúfar en Iquitos. Una banda de traficantes de terrenos. La criminalidad es diversa”, declaró el ministro.

Además del coronel Montúfar, otros agentes policiales resultaron heridos durante la intervención. Los efectivos fueron trasladados al Hospital Regional de Loreto para recibir atención médica.

Juan Carlos Montúfar también fue herido en una balacera en 2025

Este no es el primer episodio en el que Montúfar resulta herido durante una intervención policial. En mayo de 2025, cuando se desempeñaba como jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, recibió un impacto de bala en una pierna durante una persecución y posterior enfrentamiento con delincuentes en la Vía Expresa Paseo de la República, en Lima.

La balacera ocurrió el 21 de mayo de 2025 y dejó tres policías heridos, entre ellos Montúfar. Dos de los presuntos delincuentes involucrados fallecieron posteriormente y un tercero quedó detenido.

Montúfar permaneció dos días hospitalizado y recibió el alta médica el 23 de mayo de ese año. Según los reportes de entonces, el proyectil que lo alcanzó no comprometió huesos, arterias ni venas.