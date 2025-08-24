Debido a los intensos vientos provenientes de Paracas, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) anunció la suspensión de las operaciones aéreas en el Aeropuerto de Pisco a partir de la 1:00 p. m.

Esta situación obligó al desvío de dos vuelos turísticos hacia el Aeródromo de Nasca, según se detalló en un comunicado oficial.

No obstante, a las 2:30 p.m., Nasca también registró condiciones climáticas adversas. La visibilidad se redujo a apenas 4 kilómetros debido a la presencia de polvo en el ambiente, lo que obligó a suspender temporalmente las operaciones aéreas en la zona.

“El personal especializado de CORPAC continúa monitoreando las condiciones meteorológicas para determinar el momento oportuno para reanudar las actividades aéreas”, manifestó.

Mientras se espera una mejora en las condiciones climáticas que permita reanudar los vuelos con normalidad, los pasajeros y operadores turísticos están siendo informados de manera constante sobre la situación.

🔴Comunicado | Operaciones aéreas interrumpidas en el Aeropuerto de #Pisco y el Aeródromo de #Nasca pic.twitter.com/9IUBC1KuBj — CORPAC S.A. OFICIAL (@CORPACOFICIAL) August 24, 2025