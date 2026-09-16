El Ejecutivo estableció nuevas reglas para las comunicaciones publicitarias por teléfono, con un sistema de numeración que permitirá reconocer al proveedor que realiza llamadas y envía mensajes con fines comerciales.

El Decreto Supremo N.° 018-2026-MTC dispone que las llamadas y mensajes de texto publicitarios deberán utilizar el prefijo 500 en las redes telefónicas del país.

La medida desarrolla la Ley N.° 32323 y busca que los usuarios puedan identificar el origen de este tipo de comunicaciones.

Las empresas de telecomunicaciones tendrán 180 días calendario para adaptar sus sistemas y permitir que los números aparezcan como 500 XXX XXX en los equipos de los destinatarios.

Cada número será asignado a un único proveedor y las compañías deberán realizar campañas informativas junto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el trimestre posterior al periodo de adecuación.

El MTC asignará inicialmente hasta cinco bloques de 1,000 números a cada empresa operadora, mientras que la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones supervisará el cumplimiento de las disposiciones.