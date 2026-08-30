El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que las lluvias intensas, inundaciones y altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño podrían favorecer el incremento de enfermedades como el dengue.
César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), informó que actualmente se registra un aumento de casos en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, mientras que Lima acumula alrededor de 4.000 casos.
El especialista explicó en RPP, que las altas temperaturas favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, especialmente en zonas donde se almacena agua o se acumulan líquidos.
También alertó sobre el riesgo de otras enfermedades, como leptospirosis, zika y chikungunya, además de males diarreicos y respiratorios. Piura y Loreto concentran actualmente la mayor cantidad de casos de leptospirosis.
Munayco recomendó a la población eliminar los posibles criaderos del mosquito, mantener tapados los recipientes donde se almacena agua y escobillarlos después de vaciarlos para retirar los huevos adheridos. También pidió permitir el ingreso del personal de salud encargado de las labores de vigilancia y control vectorial.
Entre los signos de alarma del dengue mencionó el sangrado por las encías o mucosas, dolor abdominal intenso y somnolencia, síntomas ante los cuales se debe acudir de inmediato a un establecimiento de salud. Los niños, adultos mayores y personas con enfermedades como diabetes o hipertensión presentan mayor riesgo de desarrollar complicaciones.
El Minsa señaló que cuenta con un plan de respuesta ante las lluvias y el fenómeno de El Niño, en coordinación con los gobiernos regionales. Además, desarrolla una campaña de vacunación contra el dengue dirigida a personas de 10 a 20 años en Tumbes, Piura, Ucayali, Loreto, La Libertad y Lambayeque, con un esquema de dos dosis aplicadas con tres meses de diferencia.
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