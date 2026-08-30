El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que las lluvias intensas, inundaciones y altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño podrían favorecer el incremento de enfermedades como el dengue.

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), informó que actualmente se registra un aumento de casos en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, mientras que Lima acumula alrededor de 4.000 casos .

El especialista explicó en RPP, que las altas temperaturas favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, especialmente en zonas donde se almacena agua o se acumulan líquidos.

También alertó sobre el riesgo de otras enfermedades, como leptospirosis, zika y chikungunya, además de males diarreicos y respiratorios. Piura y Loreto concentran actualmente la mayor cantidad de casos de leptospirosis.

Munayco recomendó a la población eliminar los posibles criaderos del mosquito, mantener tapados los recipientes donde se almacena agua y escobillarlos después de vaciarlos para retirar los huevos adheridos. También pidió permitir el ingreso del personal de salud encargado de las labores de vigilancia y control vectorial.

Entre los signos de alarma del dengue mencionó el sangrado por las encías o mucosas, dolor abdominal intenso y somnolencia, síntomas ante los cuales se debe acudir de inmediato a un establecimiento de salud. Los niños, adultos mayores y personas con enfermedades como diabetes o hipertensión presentan mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

El Minsa señaló que cuenta con un plan de respuesta ante las lluvias y el fenómeno de El Niño, en coordinación con los gobiernos regionales. Además, desarrolla una campaña de vacunación contra el dengue dirigida a personas de 10 a 20 años en Tumbes, Piura, Ucayali, Loreto, La Libertad y Lambayeque, con un esquema de dos dosis aplicadas con tres meses de diferencia.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad