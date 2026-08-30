El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que la ciudadanía podrá enviar hasta el 1 de setiembre sus preguntas para los candidatos que participarán en los debates de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

Las interrogantes seleccionadas serán planteadas durante los debates oficiales que se desarrollarán en las 25 capitales regionales y Lima Metropolitana.

La iniciativa “Pregúntale a tu candidato” busca incorporar las principales inquietudes de la población en los debates electorales. Para participar, los ciudadanos deben estar habilitados para votar en las ERM 2026 y no contar con afiliación política vigente.

Las preguntas deben ser claras y estar relacionadas con los temas priorizados para cada circunscripción. Además, no podrán incluir insultos, agravios, alusiones personales ni estar dirigidas específicamente contra un candidato u organización política.

El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, exhortó a la población a participar y destacó la importancia de involucrarse en el proceso electoral para fortalecer la democracia y permitir un voto informado. Las elecciones regionales y municipales están previstas para el 4 de octubre de 2026.

El organismo electoral habilitó un formulario virtual para que los ciudadanos puedan presentar sus interrogantes , las cuales pasarán por un proceso de selección antes de ser incorporadas en los debates.

RELLENA EL FORMULARIO AQUÍ

El JNE también invitó a la población a utilizar sus multiplataformas para informarse sobre los candidatos y sus propuestas antes de acudir a las urnas.

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