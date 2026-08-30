El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que la ciudadanía podrá enviar hasta el 1 de setiembre sus preguntas para los candidatos que participarán en los debates de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).
Las interrogantes seleccionadas serán planteadas durante los debates oficiales que se desarrollarán en las 25 capitales regionales y Lima Metropolitana.
La iniciativa “Pregúntale a tu candidato” busca incorporar las principales inquietudes de la población en los debates electorales. Para participar, los ciudadanos deben estar habilitados para votar en las ERM 2026 y no contar con afiliación política vigente.
Las preguntas deben ser claras y estar relacionadas con los temas priorizados para cada circunscripción. Además, no podrán incluir insultos, agravios, alusiones personales ni estar dirigidas específicamente contra un candidato u organización política.
El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, exhortó a la población a participar y destacó la importancia de involucrarse en el proceso electoral para fortalecer la democracia y permitir un voto informado. Las elecciones regionales y municipales están previstas para el 4 de octubre de 2026.
El organismo electoral habilitó un formulario virtual para que los ciudadanos puedan presentar sus interrogantes, las cuales pasarán por un proceso de selección antes de ser incorporadas en los debates.
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El JNE también invitó a la población a utilizar sus multiplataformas para informarse sobre los candidatos y sus propuestas antes de acudir a las urnas.
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