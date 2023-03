Patricia García es presidenta de la Asociación de Comerciantes Minoristas Anexo Mercado Modelo de Piura y ha visto crecer desde hace 30 años los puestos de los 480 socios que laboran en él. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, quiere compartir su historia para que sirva de inspiración a sus compañeras de lucha.

Patty, como la llaman sus clientes más fieles, destripa, deshuesa y corta pollo desde los 17 años ayudando a su madre. Las primeras semanas no fueron fáciles para aquella joven estudiante de computación informática poco acostumbrada a la camaradería y rapidez con que transcurría la faena en el mercado. “Era otro mundo, pero poco a poco me hice fuerte y decidida, dispuesta a aprender más y lograr mis objetivos”, cuenta.

Patty aprendió a no tener miedo a la competencia. Pueden surgir muchos supermercados alrededor, pero ella conoce el diferencial de su negocio: el trato personalizado. “Podrán darte el pollo seleccionado, en presas o incluso deshuesado, pero ¿van a filetear una parte de la pechuga para milanesa, otra cortarla en cubos para un saltado, algunas piernas con pellejo y otras sin él? No. Y eso es lo que yo hago por mis caseritos”, dice orgullosa.

MIRA ESTO || PCM declara en estado de emergencia a la región Piura ante intensas lluvias

La palabra marketing es la primera que sale de la boca de Patty, como un susurro de aquél que te cuenta un valioso secreto cuando le consultan por su secreto para tener un negocio tanto años. “Lo genero yo misma hablando sobre mi servicio de delivery, proponiendo cambios en mi mercado y yendo a visitar a mis clientas”, destaca.

La señora Gina fue una de las caseritas más especiales, dice Patty, una mujer tan fiel a su producto que incluso cuando ya no podía ir a comprar por su cuenta al mercado, la llamaba para asegurarse que sus hijas seguían yendo a su puesto. “Tú sabes que si no es tu pollo, no como” le aseguraba por teléfono. Y si Gina debía salir de viaje, Patty se encargaba de prepararle el pedido que se llevaría.

Con el tiempo, las acciones de Patty y el reconocimiento que ganó en el mercado rindieron frutos. Se convirtió en la candidata favorita de sus compañeros en las elecciones presidenciales de la asociación de comerciantes. “Soy participativa, me gusta proponer mejoras para el mercado en las asambleas, así me gané la simpatía de mis compañeros”, relata.

TE PUEDE INTERESAR:

Piura soporta fuerte lluvia de más de 126 litros por metro cuadrado

Alcalde de Piura solicita al Ejecutivo presupuesto para afrontar lluvias

Ministro de Educación confirma que las clases inician el 13 de marzo en la región Piura

Piura: Podan árboles caídos a consecuencia de las lluvias

VIDEO RECOMENDADO

Piura: Fiscalía investiga a familiares de niña de 10 años que fue sometida a cesárea