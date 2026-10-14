Ahorrar dinero es fundamental para afrontar imprevistos y alcanzar objetivos económicos, pero los recursos acumulados podrían resultar insuficientes si una familia pierde inesperadamente a su principal generador de ingresos.

En el marco del Día Mundial del Ahorro, que se conmemora cada 31 de octubre, especialistas destacan la importancia de complementar este hábito con una planificación financiera que también considere la protección de las personas que dependen económicamente del hogar.

Alfredo Salazar, gerente general de AuguStar Seguros Perú, señala que construir estabilidad financiera implica no solo establecer cuánto dinero se puede guardar mensualmente, sino también evaluar qué ocurriría con las obligaciones familiares ante el fallecimiento de quien aporta la mayor parte de los ingresos.

¿Por qué los ahorros podrían no ser suficientes ante una emergencia familiar?

El ahorro permite disponer de recursos para atender gastos inesperados, cubrir necesidades futuras o cumplir metas como adquirir una vivienda y financiar la educación de los hijos.

Sin embargo, su capacidad para responder ante una emergencia depende del monto reunido hasta ese momento.

Por ejemplo, si una familia necesita cubrir gastos mensuales, deudas y compromisos educativos, la pérdida de uno de sus principales ingresos podría reducir rápidamente el dinero disponible.

Por ello, la planificación financiera también debe contemplar los riesgos que podrían comprometer la economía familiar a largo plazo.

Cuatro recomendaciones para mejorar la planificación financiera familiar

1. Organizar los ingresos y gastos del hogar

El primer paso consiste en elaborar un presupuesto mensual que permita identificar cuánto dinero ingresa y cuánto se destina a las distintas necesidades familiares.

Registrar gastos de alimentación, vivienda, transporte, educación y otros compromisos ayuda a conocer la capacidad real de ahorro.

Según Salazar, esta práctica también permite identificar consumos prescindibles y distribuir mejor los recursos disponibles.

2. Establecer objetivos financieros a corto y largo plazo

Ahorrar sin una meta definida puede dificultar el seguimiento de los avances.

Por ello, es recomendable establecer objetivos concretos, como reunir un fondo para imprevistos, financiar estudios, pagar la cuota inicial de una vivienda o prepararse para la jubilación.

Cada propósito requiere evaluar el monto necesario, el plazo disponible y la cantidad que puede ahorrarse periódicamente.

La planificación también debe considerar que las necesidades económicas cambian con el tiempo y pueden requerir ajustes.

3. Identificar quiénes dependen de los ingresos familiares

Otro aspecto fundamental es analizar cuántas personas dependen económicamente de uno o más integrantes del hogar.

Esta evaluación debe incluir los gastos necesarios para mantener la vivienda, la alimentación, los estudios y otras obligaciones.

También conviene identificar las deudas que permanecerían pendientes ante el fallecimiento de quien aporta los ingresos.

El objetivo es estimar qué respaldo económico necesitarían los familiares para mantener sus necesidades esenciales durante una situación difícil.

4. Evaluar un seguro de vida como complemento del ahorro

Un seguro de vida puede ofrecer una prestación económica a los beneficiarios si fallece la persona asegurada, siempre de acuerdo con las condiciones y exclusiones establecidas en el contrato.

A diferencia del ahorro acumulado, cuyo monto depende de los depósitos realizados, la cobertura del seguro se determina por las condiciones de la póliza contratada.

Sin embargo, un seguro de vida no reemplaza la necesidad de ahorrar. Ambos instrumentos cumplen funciones diferentes y pueden resultar complementarios dentro de una planificación familiar.

Antes de contratar, es importante comparar alternativas y evaluar si las primas se ajustan al presupuesto del hogar.

¿Qué diferencia hay entre ahorrar dinero y contratar un seguro de vida?

El ahorro permite acumular recursos que pueden utilizarse para diferentes necesidades, siempre considerando las condiciones de acceso al producto financiero elegido.

En cambio, un seguro de vida está diseñado para otorgar una cobertura específica frente a determinados riesgos, como el fallecimiento de la persona asegurada.

Por ejemplo, un fondo de emergencia puede ayudar a cubrir gastos inesperados o periodos temporales de reducción de ingresos.

Un seguro de vida, por su parte, puede ofrecer una suma asegurada a los beneficiarios designados, de acuerdo con las condiciones establecidas en la póliza.

La conveniencia de contratarlo depende de factores como la situación económica, las personas dependientes, las obligaciones financieras y el costo de la cobertura.

¿Qué es un seguro de vida con componente de ahorro?

En el mercado existen productos que combinan una cobertura por fallecimiento con mecanismos de acumulación de ahorro.

Uno de ellos es el seguro de vida universal, una modalidad que puede incluir un componente de ahorro o acumulación de valor, sujeto a las condiciones del contrato.

AuguStar Seguros Perú, por ejemplo, comercializa un producto de esta categoría que integra protección por fallecimiento y un componente de ahorro.

No obstante, las características, costos y beneficios varían entre productos y aseguradoras. Por ello, antes de contratar una póliza de este tipo conviene revisar:

Cobertura: qué situaciones están protegidas y cuáles quedan excluidas.

Prima: cuánto se debe pagar y con qué frecuencia.

Suma asegurada: qué monto recibirían los beneficiarios cuando corresponda.

Costos y cargos: qué descuentos o gastos contempla el contrato.

Condiciones de rescate: si es posible retirar dinero anticipadamente y qué consecuencias tendría.

Componente de ahorro: cómo funciona, qué condiciones tiene y si existen valores garantizados o variables.

Vigencia: cuánto tiempo se mantiene la protección y qué sucede si se interrumpen los pagos.

Antes de tomar una decisión, también es recomendable verificar que la aseguradora se encuentre autorizada y supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Día Mundial del Ahorro: planificar también significa proteger a la familia

El 31 de octubre representa una oportunidad para revisar los hábitos financieros y evaluar si las decisiones actuales permiten atender tanto las necesidades presentes como los objetivos futuros.

Alfredo Salazar considera que una planificación adecuada debe contemplar escenarios en los que el ingreso familiar podría verse afectado de manera inesperada.

“Ahorrar es un paso importante para construir el futuro que queremos, pero planificar también significa pensar en cómo protegeremos a nuestra familia si algún día ya no estamos. Un seguro de vida permite contemplar ese escenario y brindar un respaldo económico a quienes más lo necesitan, incluso cuando el ahorro acumulado no sería suficiente para afrontar sus necesidades”, señaló el gerente general de AuguStar Seguros Perú.

El especialista recomienda revisar periódicamente el presupuesto, las metas y los compromisos familiares para evaluar si los mecanismos de ahorro y protección continúan siendo adecuados.