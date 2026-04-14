El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la realización de campañas gratuitas para la obtención del DNI electrónico (DNIe) los días 15 y 16 de abril en las regiones de Lima Provincias (Cañete) e Ica, dirigidas a menores de edad y adultos mayores.

La iniciativa busca reducir la brecha de identificación en el país y facilitar el acceso a servicios digitales, especialmente tras la reciente participación ciudadana en las Elecciones Generales 2026.

Campaña gratuita del 15 de abril en Cañete

La primera jornada se realizará el martes 15 de abril en el distrito de San Luis, en la provincia de Cañete.

Detalles de la campaña:

📍 Lugar: Local CIAM, distrito de San Luis (Cañete)

Local CIAM, distrito de San Luis (Cañete) 🕘 Horario: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

De 9:00 a. m. a 4:00 p. m. 👥 Beneficiarios: Niños y adolescentes de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años a más

Durante esta jornada se podrán realizar diversos trámites sin costo, incluyendo:

Inscripción por primera vez

Renovación del DNI

Rectificación de datos

Toma de fotografía gratuita

Se recuerda que los menores de edad deben acudir acompañados por sus padres o tutores.

Campaña gratuita del 16 de abril en Ica

La segunda campaña se realizará el jueves 16 de abril en el distrito de San Juan Bautista, en la región Ica, tal como se detalla en el material informativo oficial.

Detalles de la campaña:

📍 Lugar: Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 🕘 Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. 👥 Beneficiarios: Personas de 0 a 17 años y adultos de 60 años a más

Personas de y adultos de ⚠️ Cupos disponibles: 50 atenciones

Las autoridades recomiendan acudir con anticipación debido a la capacidad limitada de atención.

Beneficios del DNI electrónico según Reniec

El DNI electrónico (DNIe 3.0) incorpora tecnología avanzada que facilita la identificación digital y el acceso a servicios en línea.

Entre sus principales beneficios destacan:

Documento con chip criptográfico y 64 elementos de seguridad

y Autenticación digital en plataformas del Estado

Acceso a trámites en línea sin necesidad de desplazamientos

Uso como documento de viaje en países de la Comunidad Andina

Posibilidad de firma digital

Mayor seguridad en operaciones bancarias

Implementación futura del voto electrónico

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