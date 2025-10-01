En el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, el premier Eduardo Arana y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña, participaron en una jornada de integración con adultos mayores del Centro de Acogida Residencial Virgen del Carmen, en San Miguel.

El encuentro fue organizado por el Programa Nacional Gratitud, iniciativa que busca reconocer sus derechos y fortalecer su bienestar.

La ministra Ana Peña destacó que en el Perú hay más de 4,4 millones de adultos mayores, lo que representa alrededor del 14% de la población nacional.

Señaló que este crecimiento plantea un gran reto para el Estado en cuanto a la provisión de servicios integrales y de calidad.

En su primer año de funcionamiento, el programa Gratitud ha atendido a más de 158 mil adultos mayores en todo el país, a través de acciones de acompañamiento, servicios de salud, educación continua y espacios de integración social. Actualmente, funcionan 30 centros de acogida a nivel nacional.

Durante la visita, las autoridades compartieron un desayuno con los residentes, recorrieron las instalaciones y participaron en presentaciones artísticas preparadas por los adultos mayores.

El Gobierno subrayó que continuará reforzando la articulación con el Ministerio de Salud y otros sectores, a fin de garantizar atención integral y políticas públicas que promuevan la dignidad, inclusión y calidad de vida de las personas mayores.