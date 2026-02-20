El especialista de la Subdirección de Predicciones Climáticas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Yuri Escajadillo, informó que, durante febrero, se viene observando un aumento progresivo en la temperatura superficial del mar frente a la costa peruana, un indicador asociado al desarrollo de un evento de Niño Costero.

“Febrero es un mes de transición hacia este Niño en desarrollo. La intensidad de colores amarillos a rojos en los mapas muestra el calentamiento por encima de los valores normales de la temperatura superficial del mar, lo cual está directamente relacionado con la ocurrencia del evento”, aseveró Escajadillo en diálogo con TV Perú.

El especialista explicó que, si el calentamiento persiste, en marzo se podría ingresar a condiciones cálidas dentro de los parámetros considerados como Niño Costero.

Según lo adelantado por el Enfen, este escenario podría prolongarse hasta noviembre. Además, recordó que el incremento de la temperatura del mar suele estar vinculado a lluvias intensas en la costa norte y centro, activación de quebradas, huaicos e inundaciones, así como afectaciones en la pesca y la agricultura.

En ese contexto, el Senamhi alertó que esta semana se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en Tumbes y Piura.