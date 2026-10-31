El episodio de El Niño Costero tendrá efectos durante varios meses más. La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) estima que el evento conservará una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 y que sus condiciones se extenderán, aunque con menor intensidad, hasta junio de ese año.

El calentamiento del océano se mantiene en buena parte del Pacífico tropical y alcanza su mayor intensidad frente al litoral peruano, según el último reporte de la entidad.

Este comportamiento también tendría repercusiones en las precipitaciones previstas para los próximos meses.

Entre noviembre de 2026 y enero de 2027, se esperan lluvias por encima de los valores habituales en la costa norte, la sierra occidental, la costa central y la sierra central occidental.

En cambio, la sierra sur oriental, la sierra centro oriental y la Amazonía registrarían precipitaciones entre normales e inferiores a lo normal, con mayor déficit en la región del Titicaca.

En el norte del país, las lluvias ya generan problemas. En Piura, el incremento del caudal del río Serrán y la activación de quebradas en Huancabamba ocasionaron la interrupción del tránsito en el kilómetro 53 de la Red Vial Nacional.

📣 La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” - #ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero, el cual continuaría hasta fines de otoño de 2027. Comunicado ➡️ https://t.co/wA9o9whOHn https://t.co/lZeIcU1rqU — ENFEN (@enfenperu) October 30, 2026