Los gobernadores regionales del país se reunirán con los diferentes sectores del Poder Ejecutivo durante la primera semana de agosto, con el objetivo de priorizar obras, proyectos y medidas orientadas a mitigar los efectos del Fenómeno El Niño.

El compromiso fue asumido por la presidente electa, Keiko Fujimori, durante una reunión sostenida con el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), informó la institución en un comunicado.

En el encuentro participaron Luis Neyra, presidente de la ANGR y gobernador regional de Piura; Jorge Pérez, vicepresidente y gobernador regional de Lambayeque; Gilia Gutiérrez, secretaria y gobernadora regional de Moquegua; Antonio Pulgar, gobernador regional de Huánuco; Jorge Hurtado Herrera, gobernador regional de Ica; y Leoncio Huayllani, gobernador regional de Huancavelica.

Fenómeno El Niño y seguridad ciudadana entre las prioridades

Según la ANGR, la reunión permitirá desarrollar un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales para consensuar medidas frente al Fenómeno El Niño, además de impulsar proyectos de inversión y destrabar procesos administrativos que afectan el cierre de brechas.

El presidente de la ANGR, Luis Neyra, destacó que la futura mandataria manifestó su disposición para trabajar de manera coordinada con las regiones.

“Hay temas urgentes por atender, como el Fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana. También pusimos énfasis en el tema de la descentralización. El mensaje que la señora Keiko Fujimori nos ha dejado es bastante esperanzador porque se ha comprometido a trabajar codo a codo para sacar adelante a nuestro país”, afirmó Neyra.

Por su parte, la gobernadora regional de Moquegua y secretaria de la ANGR, Gilia Gutiérrez, resaltó el compromiso de instalar un espacio de diálogo permanente entre el Ejecutivo y las regiones.

“Hay el compromiso de la presidenta electa de reunirse en la primera semana de agosto con todos los gobernadores regionales”, indicó.

Gobernadores expresan preocupación por recursos para El Niño

Durante la reunión, los gobernadores manifestaron su preocupación por el Proyecto de Ley de Crédito Suplementario que se debate en el Congreso.

Según la ANGR, la iniciativa contempla S/ 300 millones para atender los efectos del Fenómeno El Niño, monto que consideran insuficiente frente a las pérdidas económicas estimadas, que oscilarían entre S/ 15 mil millones y S/ 42 mil millones.

Asimismo, plantearon una agenda que incluye:

Continuidad de obras estratégicas.

Fortalecimiento del proceso de descentralización.

Reforzamiento de la seguridad ciudadana mediante acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno.

Impulso de medidas para agilizar inversiones y reducir la burocracia.

ANGR plantea trabajo articulado con el Ejecutivo

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales expresó su disposición de mantener un diálogo permanente con el próximo Gobierno para fortalecer la gobernabilidad y generar consensos que impulsen el desarrollo de las regiones del país.